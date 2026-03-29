Potter reaguje na kontuzję lidera! Jest awaryjne powołanie przed meczem z Polską

Hien doznał urazu w meczu z Ukrainą w czwartek w Walencji i po badaniach lekarskich w Sztokholmie w sobotę opuścił zgrupowanie. Potter powiedział tego dnia, że nie potrzebuje dodatkowego zastępcy na jego miejsce i że będzie nim Carl Starfelt z Celty Vigo.

ZOBACZ TAKŻE: Szwedzi drżą przed Pietuszewskim! Oto, co o nim piszą

- Przynajmniej w pierwszej połowie - wyjaśnił wówczas.

W niedzielę po południu, po treningu na szwedzkim stadionie narodowym Strawberry Arena, gdzie we wtorek odbędzie się mecz z Polską, poinformował jednak, że w trybie natychmiastowym dołączył do zgrupowania Eriksson.

"Coś musi być na rzeczy, jeżeli chodzi o naszą linię obrony i jej ustawienie" - skomentował dziennik "Expressen".

25-letni Eriksson rozegrał dotychczas tylko jeden mecz w reprezentacji Szwecji. W niedzielę grał w meczu towarzyskim Hammarby z Kongsvinger, zakończonym remisem 3:3, oglądanym przez Pottera.

Mecz Szwecja - Polska zostanie rozegrany we wtorek w Sztokholmie, początek o godzinie 20.45.

HP, PAP