Potter reaguje na kontuzję lidera! Jest awaryjne powołanie przed meczem z Polską

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Szwecji Graham Potter przed wtorkowym finałem barażu eliminacji do mistrzostw świata z Polską w trybie nagłym powołał dodatkowego obrońcę, Victora Erikssona ze sztokholmskiego Hammarby. Zastąpi on kontuzjowanego Isaka Hiena.

Hien doznał urazu w meczu z Ukrainą w czwartek w Walencji i po badaniach lekarskich w Sztokholmie w sobotę opuścił zgrupowanie. Potter powiedział tego dnia, że nie potrzebuje dodatkowego zastępcy na jego miejsce i że będzie nim Carl Starfelt z Celty Vigo.

 

- Przynajmniej w pierwszej połowie - wyjaśnił wówczas.

 

W niedzielę po południu, po treningu na szwedzkim stadionie narodowym Strawberry Arena, gdzie we wtorek odbędzie się mecz z Polską, poinformował jednak, że w trybie natychmiastowym dołączył do zgrupowania Eriksson.

 

"Coś musi być na rzeczy, jeżeli chodzi o naszą linię obrony i jej ustawienie" - skomentował dziennik "Expressen".

 

25-letni Eriksson rozegrał dotychczas tylko jeden mecz w reprezentacji Szwecji. W niedzielę grał w meczu towarzyskim Hammarby z Kongsvinger, zakończonym remisem 3:3, oglądanym przez Pottera.

 

Mecz Szwecja - Polska zostanie rozegrany we wtorek w Sztokholmie, początek o godzinie 20.45.

