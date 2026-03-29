Poznaliśmy drabinkę prestiżowego turnieju. Będzie polski pojedynek?

W ostatni weekend marca zakończyliśmy już zmagania na kortach twardych. Kolejnym etapem tegorocznego touru będą rozgrywki na tzw. mączce. Pierwsze turnieje na tej nawierzchni rozpoczną się już 30 marca - jeden z nich w amerykańskim Charleston.

Jedną z największych gwiazd tego turnieju jest Jessica Pegula, która przystępuje do niego jako "jedynka". Amerykanka, która w rankingu WTA zajmuje piąte miejsce, broni tytułu wywalczonego przed rokiem i na korcie pojawi się w drugiej rundzie.

Rozstawiona, z numerem jedenastym, jest również Fręch. Jej rywalką będzie Anna Bodnar lub kwalifikantka. W dalszej fazie nasza singlistka może zmierzyć się z Madison Keys i Ajlą Tomljanović.

W dolnej drabince turnieju znajduje się również Linette, która w pierwszej rundzie zagra z McCartney Kessler. Będzie to trzecie spotkanie obu tenisistek. Polka dotychczas dwukrotnie musiała uznać wyższość Amerykanki. W przypadku wygranej Linette zmierzy się z Janice Tjen.

Możliwy jest scenariusz, wedle którego Fręch i Linette spotkają się w ćwierćfinale.

