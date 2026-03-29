Puchar Świata w Planicy: Relacja live i wyniki na żywo
Konkurs w Planicy zamknie sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Relacja live i wyniki na żywo Pucharu Świata w Planicy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10:00.
Kamil Stoch jest jedynym Polakiem, który wystąpi w niedzielnym konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni narciarskiej w Planicy. 38-latek na Letalnicy zakończy swoją bogatą karierę.
Stoch startował w sobotę w konkursie drużynowym, w którym Polacy wypadli źle. Zajęli ostatnie, ósme miejsce.
Nasz skoczek dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018). Podczas igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) zdobył łącznie cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote.
Stoch w tym sezonie nie odgrywał większej roli. Jednak zajmuje 31. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wywalczył prawo startu w konkursie, który zwieńczy sezon. Weźmie w nim udział 31 zawodników.
Dzień dobry! Witamy w naszej relacji na żywo z ostatniego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2025/2026. Dziś skoczkowie powalczą na skoczni mamuciej w Planicy.