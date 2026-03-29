Kamil Stoch jest jedynym Polakiem, który wystąpi w niedzielnym konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni narciarskiej w Planicy. 38-latek na Letalnicy zakończy swoją bogatą karierę.

Stoch startował w sobotę w konkursie drużynowym, w którym Polacy wypadli źle. Zajęli ostatnie, ósme miejsce.

Nasz skoczek dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018). Podczas igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) zdobył łącznie cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote.

