Puchar Świata w Planicy: Relacja live i wyniki na żywo

Konkurs w Planicy zamknie sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Relacja live i wyniki na żywo Pucharu Świata w Planicy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10:00.

Kamil Stoch w białym stroju i kasku na tle trybun kibiców i flag.
Kamil Stoch jest jedynym Polakiem, który wystąpi w niedzielnym konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni narciarskiej w Planicy. 38-latek na Letalnicy zakończy swoją bogatą karierę.

 

Stoch startował w sobotę w konkursie drużynowym, w którym Polacy wypadli źle. Zajęli ostatnie, ósme miejsce. 

 

Nasz skoczek dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018). Podczas igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) zdobył łącznie cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote.

 

Stoch w tym sezonie nie odgrywał większej roli. Jednak zajmuje 31. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wywalczył prawo startu w konkursie, który zwieńczy sezon. Weźmie w nim udział 31 zawodników.

Będzie to wyjątkowy konkurs dla Kamila Stocha. Nasz mistrz dziś zakończy bowiem karierę. 

Dzień dobry! Witamy w naszej relacji na żywo z ostatniego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2025/2026. Dziś skoczkowie powalczą na skoczni mamuciej w Planicy. 

