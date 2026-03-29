Stoch zajął 30. miejsce w ostatnim konkursie w karierze

Kamil Stoch zajął 30. miejsce w ostatnim w karierze konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Planicy. Zwyciężył Norweg Marius Lindvik, który na wygraną czekał od marca 2022.

Drugi był w niedzielę Domen Prevc, który poza triumfem w całym cyklu, zapewnił sobie też małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji lotów. Słoweniec wygrał w tym sezonie 14 zawodów, a 22-krotnie był na podium, czym wyrównał rekord swojego brata Petera sprzed 10 lat.

 

Trzeci w finale sezonu był Norweg Johann Andre Forfang.

 

Finałowa próba Stocha była jego ostatnim oficjalnym skokiem w karierze. Do ostatniego skoku, w którym uzyskał 190 metrów, wystartowała go machając chorągiewką jego żona - Ewa Bilan-Stoch, a przy zejście z zeskoku szpaler dla mistrza utworzyli młodzi skoczkowi ze szkółki KS Eve-nement Zakopane, którą małżeństwo założyło w 2014 roku. 

