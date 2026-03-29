Szwedzi drżą przed Pietuszewskim! Oto, co o nim piszą

Dziennik "Dagens Nyheter" napisał, że Robert Lewandowski "śpiewa prawdopodobnie ostatnią zwrotkę w kadrze", ale pojawił się nieoczekiwany następca, którym jest właśnie Pietuszewski.

"17-letni drybler stał się jednym z najdroższych polskich piłkarzy i już udowodnił, co potrafi, notując trzy gole i dwie asysty po transferze do FC Porto" - czytamy.

Ekspert od polskiej piłki Oskar Anlend podkreślił, że Pietuszewski jest uważany w Polsce za fenomen.

- Jest arogancki i najwyraźniej lubi być w centrum uwagi. Kiedy strzelił gola Benfice, pobiegł w kierunku kibiców rywala i wykonał gest w stylu Zlatana. W odpowiedzi został obrzucony wyzwiskami - przekazał w rozmowie z "Dagens Nyheter".

Skrzydłowy zadebiutował w kadrze w czwartkowym meczu z Albanią, kiedy w przerwie zmienił Filip Rózgę.

- Wielu w Polsce sądzi, że powinien był zagrać więcej. Myślę, że zagra ze Szwecją, może nawet jakieś 60 minut - zapowiedział Anlend.

Tamtejszy "Expressen" uważa, że Pietuszewski to "ukryty klejnot, którego Szwecja nie powinna przegapić".

Podobne zdanie ma serwis SVT. "17-letni Oskar Pietuszewski może przekreślić marzenie Szwecji o mistrzostwach świata. Gigantyczny talent imponuje w wielkim portugalskim klubie Porto" - oznajmiono.

Mecz Szwecja - Polska odbędzie się we wtorek 31 marca w Sztokholmie. Początek o godz. 20:45.