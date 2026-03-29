Szwedzi drżą przed Pietuszewskim! Oto, co o nim piszą

Hubert Pawlik

Reprezentacja Polski już we wtorek rozegra finałowe spotkanie baraży MŚ ze Szwecją. Tamtejsze media obawiają się Oskara Pietuszewskiego, o którym jest niezwykle głośno.

Młody piłkarz w stroju reprezentacji Polski
fot. PAP
Szwedzi obawiają się Oskara Pietuszewskiego

Dziennik "Dagens Nyheter" napisał, że Robert Lewandowski "śpiewa prawdopodobnie ostatnią zwrotkę w kadrze", ale pojawił się nieoczekiwany następca, którym jest właśnie Pietuszewski. 

 

"17-letni drybler stał się jednym z najdroższych polskich piłkarzy i już udowodnił, co potrafi, notując trzy gole i dwie asysty po transferze do FC Porto" - czytamy. 

 

Ekspert od polskiej piłki Oskar Anlend podkreślił, że Pietuszewski jest uważany w Polsce za fenomen.

 

- Jest arogancki i najwyraźniej lubi być w centrum uwagi. Kiedy strzelił gola Benfice, pobiegł w kierunku kibiców rywala i wykonał gest w stylu Zlatana. W odpowiedzi został obrzucony wyzwiskami - przekazał w rozmowie z "Dagens Nyheter".

 

Skrzydłowy zadebiutował w kadrze w czwartkowym meczu z Albanią, kiedy w przerwie zmienił Filip Rózgę. 

 

- Wielu w Polsce sądzi, że powinien był zagrać więcej. Myślę, że zagra ze Szwecją, może nawet jakieś 60 minut - zapowiedział Anlend.

 

Tamtejszy "Expressen" uważa, że Pietuszewski to "ukryty klejnot, którego Szwecja nie powinna przegapić".

 

Podobne zdanie ma serwis SVT. "17-letni Oskar Pietuszewski może przekreślić marzenie Szwecji o mistrzostwach świata. Gigantyczny talent imponuje w wielkim portugalskim klubie Porto" - oznajmiono.

 

Mecz Szwecja - Polska odbędzie się we wtorek 31 marca w Sztokholmie. Początek o godz. 20:45.

Przejdź na Polsatsport.pl
BARAŻE MŚ 2026OSKAR PIETUSZEWSKIPIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJASZWECJA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 