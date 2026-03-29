Tak wyglądał ostatni w karierze skok Kamila Stocha. Wystartowała go... żona

Zimowe

Kamil Stoch w niedzielnym konkursie Pucharu Świata na mamucim obiekcie w Planicy oddał ostatni skok. 38-letni narciarz tym samym zakończył długą i pełną sukcesów karierę, które sprawiają, że jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców w historii.

Kamil Stoch świętuje udany skok narciarski, z rękami uniesionymi w górę, na tle trybun z kibicami.
fot. PAP
Kamil Stoch oddał ostatni skok w karierze

Do ostatniej próby, w której uzyskał 190 metrów, wystartowała go machając chorągiewką jego żona - Ewa Bilan-Stoch, a przy zejście z zeskoku szpaler dla mistrza utworzyli młodzi skoczkowi ze szkółki KS Eve-nement Zakopane, którą małżeństwo założyło w 2014 roku.

 

Na wielkiej scenie Pucharu Świata Stoch zadebiutował 17 stycznia 2004 w Zakopanem; w premierowych zawodach został sklasyfikowany na 49. pozycji. Pierwsze punkty wywalczył 11 lutego 2005 w Pragelato, gdzie uplasował się na siódmym miejscu, a pierwsze podium i zwycięstwo jednocześnie odnotował 23 stycznia 2011 na Wielkiej Krokwi.

 

Największe sukcesy "Rakiety z Zębu" - przydomek nawiązujący do miejsca zamieszkania przylgnął do niego, gdy jeden z serwismenów napisał go na nartach - to cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote indywidualnie, jakie wywalczył w igrzyskach w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018). Ma w dorobku sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Ponadto wywalczył srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw świata w lotach.

 

Dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018) za triumf w klasyfikacji końcowej PŚ, a jego kolekcję trofeów uzupełniają trzy zwycięstwa w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni (2017, 2018, 2021). W sumie odniósł 39 pucharowych zwycięstw, a na podium zawodów indywidualnych stanął 80-krotnie.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
SKOKIZIMOWE
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 