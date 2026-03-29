To już jest koniec. Dziś ostatni w karierze konkurs Kamila Stocha

Stoch w tym sezonie nie ogrywał większej roli. Jednak zajmuje 31. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wywalczył prawo startu w konkursie, który zwieńczy sezon. Weźmie w nim udział 31 zawodników.

Wszystkie oczy będą zwrócone na polskiego mistrza, który w Pucharze Świata startował przez ponad 20 lat i został jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. Dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018). Podczas igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) zdobył łącznie cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote.

Trzykrotnie wygrał Turniej Czterech Skoczni (2017, 2018, 2021). Odniósł 39 zwycięstw i 80 razy stał na podium w indywidualnych konkursach Pucharu Świata. Ma w dorobku sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Ponadto wywalczył srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw świata w lotach.

Niedziela będzie także wyjątkowym dniem dla Prevca, który już na początku marca zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i pierwszy raz w karierze odbierze Kryształową Kulę. Słoweniec odniósł w tym sezonie 14 zwycięstw i może wyrównać rekord swojego starszego brata Petera, który w sezonie 2015/16 wygrał 15 konkursów.

Prevc jest też bliski zdobycia Małej Kryształowej Kuli za loty narciarskie. Obecnie prowadzi w tej klasyfikacji, lecz może go wyprzedzić Austriak Stephan Embacher.

Ostatni w sezonie konkurs na Letalnicy w Planicy rozpocznie się o godzinie 10.