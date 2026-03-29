Zamieszanie po walce Tybury w UFC. Bruce Buffer pomylił werdykt (WIDEO)

Po wyczerpującym, trzyrundowym starciu sędziowie punktowi byli jednomyślni i wskazali na zwycięstwo Amerykanina 30-27, 29-28, 29-28.

Ogłoszenie decyzji arbitrów nie obyło się jednak bez niemałego zamieszania. W wyniku błędu przy odczytywaniu kart punktowych, początkowo w górę powędrowała ręka Tybury, co przez moment dało nadzieję kibicom na triumf naszego reprezentanta.

Sytuacja została jednak błyskawicznie wyjaśniona. Announcer UFC, Bruce Buffer, przeprosił za nieporozumienie i oficjalnie przyznał zwycięstwo Fortune'owi.

Warto przypomnieć, że pierwotnie przeciwnikiem "Tybura" miał być Valter Walker, jednak Brazylijczyk musiał wycofać się z tego starcia z powodu kontuzji. Tę sytuację wykorzystał Fortune, który wszedł do tego starcia na zastępstwo.

Dla zawodnika pochodzącego z Uniejowa to druga porażka z rzędu w największej organizacji MMA na świecie i jedenasta w profesjonalnej karierze. Amerykanin z kolei zanotował niezwykle udany debiut w oktagonie UFC.