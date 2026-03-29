Zapadła kluczowa decyzja przed meczem Szwecja - Polska. UEFA ogłosiła

Na liniach asystować będą mu jego rodacy Tomas Klancnik i Andraz Kovacić, arbitrem technicznym będzie Rade Obrenović, a za system VAR odpowiedzialni będą Niemcy Christian Dingert i Robert Schroeder.

46-letni Vincić jest sędzią międzynarodowym od 2010 roku. Prowadził spotkania m.in. na mundialu w Katarze w 2022 roku oraz podczas mistrzostw Europy w 2021 i 2024 roku.

Od 2016 roku jest rozjemcą w meczach Champions League, które łącznie prowadził 49 razy, w tym finał w 2024 roku między Borussią Dortmund a Realem Madryt, który hiszpańska ekipa wygrała 2:0.

W sędziowskim CV ma również decydujące starcie Ligi Europy, w którym w 2022 roku Eintracht Frankfurt pokonał w Sewilli w rzutach karnych Rangers FC.

Vincić do tej pory był szczęśliwy dla reprezentacji Polski, gdyż wygrała ona dwa mecze, które prowadził. W eliminacjach ME 2024 najpierw w Warszawie z Albanią (1:0), a następnie barażowy półfinał z Estonią (5:1), również na PGE Narodowym.

Był także arbitrem potyczki Polska - Szwecja, ale nie drużyn narodowych, lecz reprezentacji do lat 21 w turnieju finałowym MME w 2017 roku w Lublinie. W pojedynku zakończonym remisem 2:2 grali m.in. Tomasz Kędziora i Jan Bednarek, którzy mają szansę wystąpić także we wtorek.

W europejskich pucharach sędziował spotkanie Legii Warszawa w decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy w 2019 roku, przegrane przez polski zespół w Glasgow z Rangers FC 0:1.

Mecz Szwecja - Polska rozegrany zostanie we wtorek o godz. 20.45 w Sztokholmie. Zwycięzca awansuje do tegorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.