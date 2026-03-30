Algieria - Urugwaj. Relacja live i wynik na żywo

Na neutralnym gruncie na Allianz Stadium w Turynie Algieria zagra towarzysko z Urugwajem. Obie drużyny kontynuują swoje przygotowania do mundialu. "Wojownicy Pustyni" podejdą do tego spotkania po wysokiej wygranej z Gwatemalą 7:0. Urugwaj sprawdził się natomiast w trudnym starciu z Anglią i zremisował 1:1 po golu z rzutu karnego w doliczonym czasie gry.

Wygrana z Gwatemalą była dla Algierii drugim najwyższym zwycięstwem w historii. Drużyna Władimira Petkovicia otwierała wynik w ośmiu z ostatnich dziewięciu spotkań i stawia na grę ofensywną. Zespół Marcelo Bielsy na pewno będzie dla nich wartościowym przeciwnikiem, biorąc pod uwagę, że w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata zmierzą się z obrońcą tytułu, Argentyną.

Urugwaj awansował na mundial piąty raz z rzędu. Eliminacje CONMEBOL zakończył na 4. miejscu. W listopadowym meczu towarzyskim gracze Marcelo Bielsy doznali bolesnej porażki ze Stanami Zjednoczonymi (1:5), ale starcie z Anglią pokazało, że mogą być liczącą się drużyną podczas letniego turnieju.

