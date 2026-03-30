Algieria - Urugwaj. Relacja live i wynik na żywo
Algieria - Urugwaj to mecz towarzyski w ramach przygotowań do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Początek o godzinie 20:30.
Na neutralnym gruncie na Allianz Stadium w Turynie Algieria zagra towarzysko z Urugwajem. Obie drużyny kontynuują swoje przygotowania do mundialu. "Wojownicy Pustyni" podejdą do tego spotkania po wysokiej wygranej z Gwatemalą 7:0. Urugwaj sprawdził się natomiast w trudnym starciu z Anglią i zremisował 1:1 po golu z rzutu karnego w doliczonym czasie gry.
Wygrana z Gwatemalą była dla Algierii drugim najwyższym zwycięstwem w historii. Drużyna Władimira Petkovicia otwierała wynik w ośmiu z ostatnich dziewięciu spotkań i stawia na grę ofensywną. Zespół Marcelo Bielsy na pewno będzie dla nich wartościowym przeciwnikiem, biorąc pod uwagę, że w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata zmierzą się z obrońcą tytułu, Argentyną.
Urugwaj awansował na mundial piąty raz z rzędu. Eliminacje CONMEBOL zakończył na 4. miejscu. W listopadowym meczu towarzyskim gracze Marcelo Bielsy doznali bolesnej porażki ze Stanami Zjednoczonymi (1:5), ale starcie z Anglią pokazało, że mogą być liczącą się drużyną podczas letniego turnieju.
Relacja live i wynik na żywo meczu Algieria - Urugwaj na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.Przejdź na Polsatsport.pl