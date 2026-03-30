Anglia - Japonia. Relacja live i wynik na żywo

Cztery dni po meczu towarzyskim z Urugwajem Anglicy podejmą na Wembley Japonię, by dalej przygotowywać się do nadchodzącego mundialu. W starciu z "La Celeste" podopieczni Thomasa Tuchela zanotowali rozczarowujący występ i zremisowali 1:1. Gola wyrównującego w końcówce z rzutu karnego strzelił Federico Valverde. Ten remis zakończył serię sześciu zwycięstw z rzędu reprezentacji "Trzech Lwów".

Niemiecki szkoleniowiec będzie oczekiwał zatem znacznie lepszego występu. Japończycy nie będą jednak łatwym rywalem, szczególnie że ostatnio uporali się z drużyną z Wysp. W meczu towarzyskim ograli Szkocję 1:0.

Anglikom na pewno będą sprzyjały własne ściany. Na Wembley strzelali przynajmniej jednego gola w ostatnich 21 meczach. Japończycy mają za sobą cztery zwycięstwa z rzędu.

Początek o godzinie 20:45.