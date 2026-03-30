ATP w Marrakeszu: Drzewiecki/Majchrzak - Buse/Cervantes. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak wraca do Marrakeszu, gdzie rywalizuje w turnieju rangi ATP 250. Przed rokiem Polak zanotował tam świetny występ w singlu, docierając do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące wieści! Magda Linette wycofała się z najbliższego turnieju

W tym sezonie Majchrzak bierze również udział w grze podwójnej. Partnerem piotrkowianina jest etatowy polski deblista Karol Drzewiecki.

Obaj panowie wystąpili po jednej stronie siatki w trzech turniejach w 2021. Legitymują się bilansem 4-3.

W pierwszej rundzie imprezy w Maroku Drzewiecki i Majchrzak mierzą się z Peruwiańczykiem Ignacio Buse i Hiszpanem Inigo Cervantesem.

