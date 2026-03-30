ATP w Marrakeszu: Pieczonka/Lalami Laaroussi - Nys/Roger-Vasselin. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Filip Pieczonka/Younes Lalami Laaroussi - Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Marrakeszu. Relacja live i wynik na żywo meczu Filip Pieczonka/Younes Lalami Laaroussi - Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin na Polsatsport.pl.

Filip Pieczonka debiutuje w zmaganiach głównego cyklu. Rywalizuje w imprezie rangi ATP 250 w Marrakeszu. Jego partnerem jest Younes Lalami Laaroussi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące wieści! Magda Linette wycofała się z najbliższego turnieju

 

W pierwszej rundzie zadanie dla występującej z dziką kartą polsko-marokańskiej pary nie jest łatwe. Mierzą się bowiem z najwyżej rozstawionymi w drabince Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselinem.

 

Ten pierwszy w przeszłości był etatowym partnerem Jana Zielińskiego. Drugi natomiast to mistrz wielkoszlemowego Roland Garros z 2014 roku.

 

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 