ATP w Marrakeszu: Pieczonka/Lalami Laaroussi - Nys/Roger-Vasselin. Relacja live i wynik na żywo

Filip Pieczonka debiutuje w zmaganiach głównego cyklu. Rywalizuje w imprezie rangi ATP 250 w Marrakeszu. Jego partnerem jest Younes Lalami Laaroussi.

W pierwszej rundzie zadanie dla występującej z dziką kartą polsko-marokańskiej pary nie jest łatwe. Mierzą się bowiem z najwyżej rozstawionymi w drabince Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edouardem Rogerem-Vasselinem.

Ten pierwszy w przeszłości był etatowym partnerem Jana Zielińskiego. Drugi natomiast to mistrz wielkoszlemowego Roland Garros z 2014 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Filip Pieczonka/Younes Lalami Laaroussi - Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport