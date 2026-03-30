Bośnia i Hercegowina - Włochy. Gdzie oglądać finał baraży MŚ 2026?

Komentatorzy i kibice nie przyjmują do wiadomości, że Azzurri mogliby nie awansować na trzeci mundial z rzędu. Czterokrotni mistrzowie świata nie zakwalifikowali się na finałowe turnieje w Rosji w 2018 roku, a następnie w Katarze w 2022, zaś teraz muszą stoczyć walkę o wszystko, by dostać się na tegoroczne rozgrywki w Ameryce Północnej.

W półfinale Italia pokonała Irlandię Północną, więc finałowy mecz rozegra ze zwycięzcą spotkania Walia - Bośnia i Hercegowina. Jak się okazało, decydującymi rywalami podopiecznych Gennaro Gattuso będą Edin Dzeko i spółka.

Po raz ostatni Bośnia i Hercegowina i Włochy zmierzyły się w 2024 roku w ramach spotkania towarzyskiego. Wówczas Italia wygrała 1:0, a gola na wagę triumfu zdobył Davide Frattesi.

Transmisja meczu Bośnia i Hercegowina - Włochy we wtorek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.45.

Finał baraży MŚ 2026. Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać?

Bośnia i Hercegowina - Włochy; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 20:35

Czechy - Dania; Polsat Sport 3, Polsat Box Go - 20:35

Kosowo - Turcja; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go - 20:35

BS, PAP, Polsat Sport