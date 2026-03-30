Bośniacy mają plan na pokonanie Włochów! Wszystko jasne

Hubert PawlikPiłka nożna

Selekcjoner reprezentacji Bośni i Hercegowiny Sergej Barbarez zdradził plan na wtorkowy finał baraży MŚ z Włochami. - Do wygranej potrzebna jest odwaga i odrobina szczęścia - przekazał na konferencji prasowej.

Edin Dżeko zabrał głos przed finałem baraży MŚ

Już we wtorek reprezentacja Bośni i Hercegowiny podejmie Włochów w finale baraży MŚ 2026. Będzie to kolejna wielka próba przed włoskim zespołem, który po raz ostatni pojawił się na mundialu w 2014 roku.

 

Selekcjoner Bośniaków Sergej Barbarez zdradził, jaki ma plan na najbliższe spotkanie.

 

- Trzeba odwagi i odrobiny szczęścia. Nie możemy się bać. Nie mamy jednego planu - mecze się zmieniają: jeśli strzelimy gola, zaparkujemy autobus przed bramką, jeśli stracimy, trzeba będzie zaatakować - oznajmił na konferencji prasowej.

 

Były napastnik Romy czy Interu i kapitan bośniackiej kadry Edin Dżeko nie wie, czego spodziewać się po tym meczu.

 

- Włochy to dziś inny zespół niż za czasów Tottiego czy Del Piero, ale wciąż potrafią grać bardzo taktycznie. Kocham ten kraj - spędziłem tam dziewięć lat. Ten mecz będzie wyjątkowy, może najbardziej w całej karierze. Spotkałem się z Gattuso na San Siro, przywitaliśmy się serdecznie. Jutro Włosi nas nie zlekceważą - zapowiedział.

 

Transmisja meczu Bośnia i Hercegowina - Włochy we wtorek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.45.

