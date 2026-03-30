Czechy - Dania. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Czech podejmie Danię w finałowym spotkaniu baraży MŚ 2026. Piłkarze Briana Riemera przystąpią do meczu zdecydowanie bardziej wypoczęci, gdyż rywale w półfinale pokonali Irlandię dopiero po rzutach karnych. Gdzie obejrzeć mecz Czechy - Dania? Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Reprezentacja Czech zakończyła zmagania w fazie grupowej kwalifikacji na drugim miejscu w grupie L, tuż za Chorwacją. Tym samym ostatnią szansą na awans pozostały baraże. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kłopotów ciąg dalszy! Kolejny piłkarz nie zagra w meczu Szwecja - Polska

 

Piłkarze Miroslava Koubka w półfinałowym meczu, choć przegrywali już z Irlandią 0:2, wrócili do gry i ostatecznie pokonali rywali po rzutach karnych. W serii jedenastek jedynym, który się pomylił, był Mojmir Chytil. 

 

Duńczycy rozczarowali podczas kwalifikacji, a w najważniejszym meczu fazy grupowej polegli ze Szkocją 2:4 i zajęli drugie miejsce w grupie C. W pierwszym meczu barażowym, choć do przerwy bezbramkowo remisowali z Macedonią Północną, w drugiej odsłonie nie pozostawili złudzeń i wygrali aż 4:0.

 

Bohaterami tego spotkania zostali zdobywca dwóch bramek Gustav Isaksen oraz Mikkel Damsgaard, który strzelił gola i zanotował asystę.

 

Piłkarze Briana Riemera przystąpią zatem do finału baraży zdecydowanie bardziej wypoczęci. Mało tego, do gry wraca Joachim Andersen, który w starciu z Macedończykami pauzował za żółte kartki.

 

Finałowe spotkanie baraży MŚ Czechy - Dania odbędzie się we wtorek 31 marca. Transmisja tego starcia od godziny 20:35 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Litwa - Gruzja. Skrót meczu

