Czechy - Dania. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Czech zakończyła zmagania w fazie grupowej kwalifikacji na drugim miejscu w grupie L, tuż za Chorwacją. Tym samym ostatnią szansą na awans pozostały baraże.

ZOBACZ TAKŻE: Kłopotów ciąg dalszy! Kolejny piłkarz nie zagra w meczu Szwecja - Polska

Piłkarze Miroslava Koubka w półfinałowym meczu, choć przegrywali już z Irlandią 0:2, wrócili do gry i ostatecznie pokonali rywali po rzutach karnych. W serii jedenastek jedynym, który się pomylił, był Mojmir Chytil.

Duńczycy rozczarowali podczas kwalifikacji, a w najważniejszym meczu fazy grupowej polegli ze Szkocją 2:4 i zajęli drugie miejsce w grupie C. W pierwszym meczu barażowym, choć do przerwy bezbramkowo remisowali z Macedonią Północną, w drugiej odsłonie nie pozostawili złudzeń i wygrali aż 4:0.

Bohaterami tego spotkania zostali zdobywca dwóch bramek Gustav Isaksen oraz Mikkel Damsgaard, który strzelił gola i zanotował asystę.

Piłkarze Briana Riemera przystąpią zatem do finału baraży zdecydowanie bardziej wypoczęci. Mało tego, do gry wraca Joachim Andersen, który w starciu z Macedończykami pauzował za żółte kartki.

Gdzie obejrzeć mecz Czechy - Dania? Transmisja TV i stream online



Finałowe spotkanie baraży MŚ Czechy - Dania odbędzie się we wtorek 31 marca. Transmisja tego starcia od godziny 20:35 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.