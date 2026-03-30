Gattuso przed finałem baraży. "Czuję na sobie wielką odpowiedzialność"

W półfinale baraży Włosi rozprawili się z Irlandią Północną, wygrywając 2:0. Gole na wagę awansu strzelali Sandro Tonali oraz Moise Kean. Oba padły dopiero w drugiej połowie. Teraz trener "Azzurrich" spodziewa się równie wymagającego starcia. Gattuso nie wierzy, że Bośniacy skupią się w tym spotkaniu tylko na obronie.

- Wiedzieliśmy, że możemy mieć trudności z Irlandią Północną. Dobrze, że też chcieli grać w piłkę, bo mogliśmy też cierpieć. Przeciwko Bośni i Hercegowinie czeka nas bardzo fizyczne starcie. Potrzebujemy odwagi. Bośniacy to prawdziwa drużyna, która wie, co chce robić.

- Czy postawią przeciwko nam autobus? Nie wydaje mi się. Wiedzą, czego chcą. Nie ma różnicy pomiędzy nimi a Walijczykami. Musimy szanować każdego rywala - wyznał.

Italia nie zagrała na mundialu od 2014 roku. Wtedy odpadła na etapie fazy grupowej. W 2018 i 2022 roku przegrywali w barażach. Presja na zespole byłego gracza AC Milan jest zatem olbrzymia.

- Kto gra w piłkę nożną, żyje dla takich wieczorów. Kiedy pojawia się to mrowienie, a napięcie zaczyna rosnąć, nie ma niczego piękniejszego... Będziemy bardzo zaangażowani. Nie uczestniczyliśmy w dwóch ostatnich mundialach, więc musimy dać z siebie wszystko. Czujemy wielką odpowiedzialność. Widzę to po sobie, więc muszę spojrzeć swoim zawodnikom w oczy i sprawić, by byli pewni siebie.

- Mamy możliwości, aby osiągnąć ten cel. Mamy odpowiedni potencjał. Nie musimy wygrać pięknie. Liczy się tylko zwycięstwo. Potrzebujemy odpowiedniej mentalności i chęci, by umieć cierpieć - zakończył.

Bośnia i Hercegowina w półfinale wyeliminowała Walię, wygrywając po konkursie rzutów karnych. Włochów podejmie na stadionie w Zenicy.

Transmisja meczu Bośnia i Hercegowina - Włochy we wtorek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.35.

Bośnia i Hercegowina - Włochy; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 20:35

Czechy - Dania; Polsat Sport 3, Polsat Box Go - 20:35

Kosowo - Turcja; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go - 20:35