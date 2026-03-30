Gigantyczne sensacje w Marrakeszu! Popis gospodarzy

Ruszył okres gry na nawierzchni ziemnej. Jednym z pierwszych turniejów na mączce są zmagania rangi ATP 250 w Marrakeszu. Poniedziałek w Maroku stał pod znakiem wyśmienitych występów reprezentantów gospodarzy, którzy sprawili gigantyczne sensacje.

Najpierw na korcie pojawili się 84. i 587. w światowym rankingu Aleksandar Vukic i Taha Baadi. Już pierwszy set zwiastował problemy faworyta, bowiem padł łupem underdoga z Maroka. Wyżej notowany Australijczyk odrobił straty i doprowadził do decydującej partii, ale w niej nie miał żadnych szans. Baadi niespodziewanie triumfował 6:1, odprawiając faworyzowanego przeciwnika.

W następnym spotkaniu mierzyli się 90. i 731. na liście ATP Quentin Halys i Karim Bennani. Pierwsza odsłona starcia powędrowała na konto Marokańczyka. W drugiej lepszy był Francuz, natomiast w decydującym akcie rywalizacji górą ponownie był Bennani, sprawiając tym samym drugą sensację tego dnia i eliminując znacznie wyżej notowanego Halysa.

Taha Baadi - Aleksandar Vukic 6:2, 3:6, 6:1

Karim Bennani - Quentin Halys 6:4, 6:7(5), 6:2

jc, Polsat Sport