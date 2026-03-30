Gol w końcówce. Niemcy lepsi w meczu towarzyskim

Prowadzenie gospodarzom tuż przed przerwą dał Kai Havertz, wykorzystując rzut karny. W 70. minucie wyrównał Issahaku Fatawu, a w 88. bramkę na wagę wygraną Niemiec zdobył Deniz Undav.

Niemcy - Ghana 2:1 (1:0)



Bramki: Havertz 45+3 (rz.k.), Undav 88 -Fatawu 70.

Niemcy: Nubel - Kimmich, Tah (46 Rudiger), Schlotterbeck, Brown (61 Raum) - Gross (61 Goretzka), Stiller (61 Vagnoman) - Gnabry (46 Undav), Havertz (46 Karl), Wirtz (61 Fuhrich) - Woltemade (78 Sane).

Ghana: Asare - Yirenkyi (90+2 Sulemana), Adjetey, Djiku, Peprah (55 Luckassen), Kohn (90+2 Bonsu Baah) - Semenyo, Sibo (46 Owusu), Partey, Ayew - Adu (66 Fatawu).

Żółte kartki: Schlotterbeck - Adjetey, Adu, Owusu.

Reprezentacja Polski nie rozgrywa w marcowym okienku towarzyskich meczów, bo uczestniczy w barażach o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata. W czwartek pokonała w Warszawie Albanię 2:1, a w decydującym spotkaniu zagra we wtorek na wyjeździe ze Szwecją.



We wtorek odbędą się cztery spotkania barażowe w strefie UEFA.

Finał baraży MŚ 2026. Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać?

Bośnia i Hercegowina - Włochy; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 20:35

Czechy - Dania; Polsat Sport 3, Polsat Box Go - 20:35

Kosowo - Turcja; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go - 20:35

We wtorek odbędą się też mecze barażowe Ligi Narodów oraz spotkania towarzyskie. Oto plan transmisji:

Luksemburg - Malta, 17.50 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go) - Liga Narodów

Łotwa - Gibraltar, 17.50 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go) - Liga Narodów

Norwegia - Szwajcaria, 17.50 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go) - mecz towarzyski

Węgry - Grecja, 18.50 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go) - mecz towarzyski

Anglia - Japonia, 20.35 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go) - mecz towarzyski

Holandia - Ekwador, 20:35 (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go) - mecz towarzyski

Hiszpania - Egipt, 20.50 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go) - mecz towarzyski

Mundial odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.