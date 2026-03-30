Gwiazda reprezentacji Polski nie zagra we wtorkowym meczu! Gigantyczne osłabienie

Skrzydłowy wypożyczony z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle w piątkowym starciu z Armenią w Radomiu (4:1) doznał urazu kolana. Badania wykluczyły jego udział w meczu z Czarnogórą.

Niespełna 20-letni zawodnik opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i nie poleci z drużyną do Podgoricy.

Zgodnie z decyzją sztabu szkoleniowego, w jego miejsce nie zostanie powołany inny piłkarz.

laczynaspilka.pl, Polsat Sport