Gwiazda reprezentacji Polski nie zagra we wtorkowym meczu! Gigantyczne osłabienie
Reprezentacja Polski do lat 21 we wtorek 31 marca o godzinie 14:00 rozegra w Tuzi mecz z Czarnogórą w ramach kwalifikacjach do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Nie wystąpi w nim Jan Faberski, kluczowy zawodnik kadry Jerzego Brzęczka.
Jan Faberski (nr 11).
Skrzydłowy wypożyczony z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle w piątkowym starciu z Armenią w Radomiu (4:1) doznał urazu kolana. Badania wykluczyły jego udział w meczu z Czarnogórą.
Niespełna 20-letni zawodnik opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i nie poleci z drużyną do Podgoricy.
Zgodnie z decyzją sztabu szkoleniowego, w jego miejsce nie zostanie powołany inny piłkarz.
