Gwiazda reprezentacji Polski nie zagra we wtorkowym meczu! Gigantyczne osłabienie

Reprezentacja Polski do lat 21 we wtorek 31 marca o godzinie 14:00 rozegra w Tuzi mecz z Czarnogórą w ramach kwalifikacjach do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Nie wystąpi w nim Jan Faberski, kluczowy zawodnik kadry Jerzego Brzęczka.

Trzech młodych piłkarzy w trakcie meczu piłki nożnej, dwóch w biało-czerwonych strojach, jeden w niebieskim.
Jan Faberski (nr 11).
  • Jan Faberski doznał urazu kolana w meczu z Armenią
  • Badania wykluczyły jego udział w meczu z Czarnogórą
  • Niespełna 20-letni zawodnik opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski
  • Piłkarz nie poleci z drużyną do Podgoricy
  • Sztab szkoleniowy nie powoła w jego miejsce innego zawodnika

Skrzydłowy wypożyczony z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle w piątkowym starciu z Armenią w Radomiu (4:1) doznał urazu kolana. Badania wykluczyły jego udział w meczu z Czarnogórą.

 

Niespełna 20-letni zawodnik opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i nie poleci z drużyną do Podgoricy.

 

Zgodnie z decyzją sztabu szkoleniowego, w jego miejsce nie zostanie powołany inny piłkarz.

