Iwo Baraniewski wraca do klatki UFC! Poznał rywala i termin kolejnej walki

Podczas niedawnej gali UFC Fight Night 270 w Londynie 27-latek potrzebował zaledwie 28 sekund, by pokonać przez techniczny nokaut Austena Lane'a (13-8-0, 1 NC). Zwycięstwo to przełożyło się na rekordowy dla Polaka bonus od władz amerykańskiej organizacji w kwocie 100 tysięcy dolarów. Tym samym zawodnik pochodzący z Warszawy podtrzymał swoją niesamowitą passę - jak dotąd wszystkie zawodowe pojedynki z jego udziałem kończyły się już w pierwszej rundzie.

ZOBACZ TAKŻE: Iwo Baraniewski dostał bonus za walkę w UFC! Ogromna suma na konto Polaka

O swoich ambitnych planach na przyszłość "Rudy" opowiedział zaledwie kilka dni po walce, w programie cenionego w świecie MMA dziennikarza, Ariela Helwaniego. Choć Baraniewski zadeklarował pełną gotowość na każde wyzwanie rzucone przez federację, wskazał konkretnego przeciwnika, z którym chętnie skrzyżowałby rękawice. Mowa o doświadczonym Ionie Cutelabie (20-11-1, 1 NC).

Jak się okazało, w najbliższej walce Baraniewski nie zmierzy się jednak z Cutelabą. Jego kolejnym rywalem będzie bowiem Billy Elekana (10-2), który w UFC może popisać się rekordem 3-1. Przegrał w debiucie z najbliższym rywalem Jana Błachowicza, Bogdanem Guskovem, a następnie pokonał kolejno Ibo Aslana (z którym w swoim debiucie w UFC wygrał Baraniewski), Kevina Christiana i Juniora Tafę.

W swoim CV Elekana ma też między innymi występy w organizacji PFL, gdzie wygrał dwie walki.



- W Polsce pokazywałem moją bazę, za oceanem pokazuję moją drugą stronę - przyznał niedawno Baraniewski w rozmowie z Igorem Marczakiem z Polsatu Sport.

Do walki Baraniewski - Elekana dojdzie na gali UFC Fight Night 6 czerwca tego roku. Pojedynkiem wieczoru tego wydarzenia będzie starcie Belal Muhammad - Gabriel Bonfim.