Kłopotów ciąg dalszy! Kolejny piłkarz nie zagra w meczu Szwecja - Polska

Kłopotów reprezentacji Szwecji ciąg dalszy. W poniedziałek tamtejszy związek poinformował o kolejnej kontuzji w reprezentacji Trzech Koron. Jak się okazało, w barażowym spotkaniu przeciwko Polsce nie zagra środkowy obrońca Eric Smith.

To kolejny uraz w szwedzkiej kadrze. Dość powiedzieć, że kilka dni temu z gry wypadł inny stoper, Isak Hien. Zawodnik Atalanty Bergamo nabawił się kontuzji w czwartkowym meczu barażu eliminacji mistrzostw świata z Ukrainą (3:1) i po badaniach lekarskich w Sztokholmie opuścił zgrupowanie.

Z powodu kontuzji w kadrze Szwecji nie znaleźli się też między innymi napastnicy Dejan Kulusevski i Alexander Isak, zawodnicy kolejno Tottenhamu i Liverpoolu.

29-letni Smith na co dzień występuje na boiskach niemieckiej Bundesligi w barwach St. Pauli. W tym sezonie rozegrał 27 meczów we wszystkich rozgrywkach. Jak do tej pory nie zadebiutował w dorosłej reprezentacji Szwecji.

Wtorkowy finał barażu eliminacji MŚ Szwecja - Polska w Sztokholmie rozpocznie się o godz. 20.45.

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator „polskiej” ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

