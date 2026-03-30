Klub PlusLigi zmienia... miasto! "Rozdział zamknięty"

Elbląg w sezonie 2025/26 był bazą treningową i miejscem „domowych" spotkań Barkomu, który od 2022 roku rywalizuje w PlusLidze. W poniedziałek klub przekazał, że jego przygoda z występami w Elblągu to „rozdział zamknięty”.

Wiceprezes Barkomu Dariusz Biernat powiedział PAP, że Elbląg nie będzie w kolejnym sezonie miejscem rozgrywania meczów jako gospodarz, a klub w najbliższym czasie przedstawi plany dotyczące dalszych występów w polskiej lidze.

„Jesteśmy szczerze wdzięczni temu gościnnemu miastu za wszystkie emocje, których tu doświadczyliśmy. Za atmosferę, która inspirowała, za ciepło, które czuliśmy podczas każdego meczu, i za ludzi, którzy otworzyli swoje serca dla naszej drużyny. Czuliśmy się u Was jak w domu" - przekazał klub w komunikacie, dziękując m.in. kibicom oraz władzom miasta i powiatu.

Drużyna rozegrała w Elblągu 13 spotkań, które zgromadziły łącznie ponad 13,5 tys. widzów.

Jak przekazał elbląski magistrat, obecność lwowskiego zespołu i rozgrywek ekstraklasy siatkarzy stanowiły istotny element promocji miasta i regionu. Nazwa Elbląga była wielokrotnie eksponowana podczas transmisji meczów i w przekazach medialnych. Jak podano, wartość ekwiwalentu medialnego uzyskanego w związku z ekspozycją marki miasta, od października 2025 r. do końca lutego 2026 r., wyniosła ponad 8,3 mln zł.

„Szacuje się, że obecność zespołu w Elblągu przełożyła się na około 2 mln zł wpływów do lokalnej gospodarki. Był to efekt m.in. wynajmu mieszkań przez zawodników oraz codziennych wydatków drużyny" - podał urząd miasta.

Jak zaznaczono, organizacja meczów, przyjazdy drużyn przeciwnych i ich kibiców, przekładały się na zwiększone zapotrzebowanie na usługi lokalne, m.in. hotelarstwa i gastronomii. Jako element współpracy klub przekazał też część wpływów ze sprzedaży biletów na szkolenie młodych zawodniczek i zawodników w elbląskich klubach sportowych.

Elbląg był czwartym miastem w Polsce, które gościło siatkarzy Barkomu. Ze względu na pełnoskalową wojnę, która wybuchła w Ukrainie w lutym 2022 r., zespół nie mógł rozgrywać swoich meczów we Lwowie. Pierwszym „domem” klubu w Polsce został Kraków. Później Barkom podejmował też rywali w Wieluniu i Tarnowie.

BS, PAP