Kolejna porażka reprezentacji Polski na MŚ

Od 27 marca do 4 kwietnia w amerykańskim Ogden trwają mistrzostwa świata w curlingu, w których 13 drużyn rywalizuje systemem "każdy z każdym" o bezpośredni awans do półfinałów (dla dwóch najlepszych ekip) lub udział w ćwierćfinałach (miejsca 3-6). Ze względu na niedawne igrzyska olimpijskie wiele federacji przysłało na turniej rezerwowe składy, co otwiera przed reprezentacją Polski ogromną szansa na świetny wynik. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii uczestniczą w MŚ.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Polacy zmierzyli się ze Szkotami. Przegrali 2:7. Mecz zakończono po siódmym endzie.

Był to czwarty mecz Biało-Czerwonych na MŚ. Na początek turnieju ulegli Szwajcarii 9:11 oraz Korei Południowej 4:7, a także pokonali Niemcy 11:4. Kolejne spotkanie rozegrają w poniedziałek o 17:00 z Kanadą. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.



Polska - Szkocja 2:7 (0:2, 0:2, 0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 1:0)

Polska: Konrad Stych, Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza, Maksym Grzelka.



Szkocja: Ross Whyte, Robin Brydone, Craig Waddell, Euan Kyle, Duncan McFadzean.