Kosowo - Turcja. Gdzie oglądać finał baraży MŚ 2026?

Kosowo stoi przed historyczną szansą awansu na mundial. Potrzebuje do tego już "tylko" wyeliminowania Turcji. W półfinałowym spotkaniu barażowym podopieczni Franco Fody zmierzyli się na wyjeździe ze Słowacją. Choć dwukrotnie przegrywali, to byli w stanie odmienić losy spotkania. Wygrali 4:3 i są bliżej upragnionego celu.

We wtorek zmierzą się z Turcją, która w zeszły czwartek zagrała z Rumunią. Gracze Vincenzo Montelli wygrali tylko 1:0 po golu Ferdiego Kadioglu, lecz nie dopuścili rywali do nawet jednego celnego strzału.

Kosowo grało z Turcją trzykrotnie. Za każdym razem górą byli ci drudzy. Jak będzie we wtorek?

Zwycięzca tego barażu podczas mundialu trafi do grupy D ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Paragwajem.

