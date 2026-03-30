Kosowo - Turcja. Gdzie oglądać finał baraży MŚ 2026?

Piłka nożna

Kosowo - Turcja to finałowy mecz, jeśli chodzi o baraże o awans na MŚ 2026. Transmisja we wtorek 31 marca w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

Piłkarz Kosowa w białej koszulce z numerem 11 i piłkarze Turcji w czerwonych strojach.
fot. PAP
Kosowo i Turcja zagrają o awans na mundial

Kosowo stoi przed historyczną szansą awansu na mundial. Potrzebuje do tego już "tylko" wyeliminowania Turcji. W półfinałowym spotkaniu barażowym podopieczni Franco Fody zmierzyli się na wyjeździe ze Słowacją. Choć dwukrotnie przegrywali, to byli w stanie odmienić losy spotkania. Wygrali 4:3 i są bliżej upragnionego celu.

 

We wtorek zmierzą się z Turcją, która w zeszły czwartek zagrała z Rumunią. Gracze Vincenzo Montelli wygrali tylko 1:0 po golu Ferdiego Kadioglu, lecz nie dopuścili rywali do nawet jednego celnego strzału.

 

Kosowo grało z Turcją trzykrotnie. Za każdym razem górą byli ci drudzy. Jak będzie we wtorek?

 

Zwycięzca tego barażu podczas mundialu trafi do grupy D ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Paragwajem. 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 