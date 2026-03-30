Marcin Janusz zabrał głos po zakończeniu kariery! Oto, co przekazał kibicom

Marcin Janusz zdradził, że powodem rezygnacji z dalszych występów w drużynie narodowej są problemy zdrowotne, gdyż zdiagnozowano u niego zwłóknienie wątroby drugiego stopnia. "Przez lata gry w klubach i reprezentacji przyjmowałem leki przeciwbólowe czy przeciwzapalne" - przekazał.

Teraz siatkarz opublikował obszerny komunikat w mediach społecznościowych, w którym potwierdził, że żegna się z kadrą narodową.



"To były lata pełne emocji, dumy i momentów, których nigdy nie zapomnę. Przez ten czas zawsze dawałem z siebie wszystko, ale przyszedł moment, w którym muszę powiedzieć stop. Dziękuję za zaufanie, które mam nadzieję, w jakimś stopniu udało mi się spłacić" - napisał.

"Dziękuję wszystkim zawodnikom, sztabowi oraz każdej osobie, która była częścią zespołu. Dziękuję moim najbliższym za nieustające wsparcie, szczególnie w najtrudniejszych momentach" - dodał.

Na koniec zwrócił się bezpośrednio do fanów.

"Największe podziękowania kieruję jednak do Was - kibiców. Atmosfera, jaką tworzyliście na trybunach, była czymś wyjątkowym. Reprezentowanie Polski przed Wami było spełnieniem marzeń. Jestem dumny, że mogłem być częścią tej drużyny" - podsumował.

Janusz z reprezentacją Polski wywalczył nie tylko srebro igrzysk olimpijskich, ale wiele innych sukcesów, o czym można przekonać się w załączonej galerii.