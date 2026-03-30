Najwyżej w karierze! Wielki sukces polskiego tenisisty stał się faktem

W zakończonym w niedzielę turnieju ATP 1000 w Miami Sinner wywalczył tytuł, kompletując „Sunshine Double”, czyli w jednym sezonie wygrał następujące po sobie imprezy w Indian Wells i w Miami. Te dwa triumfy pozwoliły mu zmniejszyć stratę do Alcaraza, obecnie wynosi ona 1190 punktów.

Na trzecie miejsce awansował półfinalista z Miami Zverev, który wyprzedził Serba Novaka Djokovicia.

Majchrzak odpadł z turnieju na Florydzie w trzeciej rundzie, co pozwoliło mu awansować o cztery pozycje i cieszyć się z najwyższego miejsca w karierze.

Hurkacz pożegnał się z imprezą już w pierwszej rundzie, ale mimo tego awansował o trzy miejsca.

Ranking ATP:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 13590 pkt

2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 12400

3. (4) Alexander Zverev (Niemcy) 5205

4. (3) Novak Djoković (Serbia) 4720

5. (5) Lorenzo Musetti (Włochy) 4265

6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4095

7. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4000

8. (7) Taylor Fritz (USA) 3870

9. (9) Ben Shelton (USA) 3860

10. (10) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3610

...

53. (57) Kamil Majchrzak (Polska) 955

72. (75) Hubert Hurkacz (Polska) 745

BS, PAP