Nie żyje Jerzy Gebert, legendarny polski dziennikarz sportowy

O jego śmierci w poniedziałek poinformowała rodzina. „Z przykrością informujemy, że dziś nad ranem, w wieku 95 lat zmarł nasz Tata Jerzy Gebert, redaktor naczelny Radia Gdańsk (1981–1991), komentator wielu ważnych wydarzeń sportowych w Polsce i na świecie (1960–2010), autor 10 książek o sporcie i sportowcach” – przekazano.

Jerzy Antoni Gebert urodził się 25 grudnia 1930 r. w Ostrogu na Wołyniu. Od 1945 r. był związany z Gdańskiem. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące oraz Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku (1955).

Przez ponad dwie dekady pracował jako lekarz. Związany był m.in. z gdańskimi szkołami, Wojewódzką Przychodnią Sportowo-Lekarską oraz przychodnią w Oliwie, gdzie zajmował się m.in. reumatologią. Pełnił także dyżury w pogotowiu ratunkowym. Z praktyką lekarską rozstał się w 1976 r.

Równolegle od 1950 r. był związany z Polskim Radiem, gdzie współtworzył redakcję sportową. W latach 1974–1981 był zastępcą redaktora naczelnego, a w latach 1981–1991 redaktorem naczelnym rozgłośni w Gdańsku.

Był twórcą popularnego programu „Studio Bałtyk” oraz pionierem audycji łączących muzykę i sport. Relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe, w tym igrzyska olimpijskie w 1972, 1976 i 1980 r.

Zainicjował Bieg Westerplatte (od 1963 r.), współorganizował liczne wydarzenia sportowe i działał na rzecz środowiska sportowego. Był autorem książek i słuchowisk radiowych o tematyce sportowej i historycznej.

Był laureatem m.in. Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2000, 2010) oraz Medalu Księcia Mściwoja II (2005).

PAP