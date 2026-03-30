On na pewno zagra ze Szwecją. Urban zabrał głos. "To nie jest tajemnica"

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Urban powiedział, że nie ma kłopotów zdrowotnych w jego drużynie.

- Wszyscy są do mojej dyspozycji - podkreślił.

Ujawnił, że na pewno wystawi do gry Zalewskiego, który w półfinale barażowym z Albanią w Warszawie (2:1) nie mógł wystąpić z powodu żółtych kartek.

- Zalewski będzie grał, to nie jest tajemnica. Nie możemy sobie pozwolić, żeby taki zawodnik, o takich umiejętnościach, miał nie wystąpić. Czy to jest nasz as w rękawie? Oby tak się okazało. Miał teraz kilka dni więcej odpoczynku, więc powinien czuć się bardzo dobrze i być w odpowiedniej dyspozycji. Bardzo liczymy na Nicolę - zaznaczył Urban.

Na pytanie, czy potwierdza swoją wcześniejszą opinię, że to gospodarze są faworytami, odparł:

- Szwecja może mieć delikatną przewagę, bo gra u siebie, dlatego jest faworytem. Natomiast jeśli chodzi o potencjał jednej i drugiej drużyny, moim zdaniem jest bardzo wyrównany - stwierdził.

- Czy spotkanie rozstrzygnie się po 90 minutach? Musimy być przygotowani na wszystko. Bierzemy pod uwagę również wariant z rzutami karnymi - dodał.

Transmisja specjalnego odcinka programu Polsat Futbol Cast po meczu Szwecja - Polska w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek zaraz po zakończeniu wtorkowego spotkania.

PAP