Pewny triumf siatkarek Sokoła! Rywalki nie miały żadnych szans
Sokół & Hagric Mogilno wygrał z zespołem MOYA Radomka Radom w pierwszym meczu fazy play-off Tauron Ligi 3:0 (25:21, 32:30, 25:19). Drugie starcie odbędzie się w sobotę 11 kwietnia w Mogilnie.
Początek meczu był wyrównany, do stanu 13:13 żadna z drużyn nie zbudowała sobie przewagi. Od tamtej pory coraz lepiej prezentowały się jednak zawodniczki zespołu z Mogilna. Z minuty na minutę miały coraz więcej punktów nad rywalkami.
Kiedy było 23:16, wydawało się, że nic więcej już się nie wydarzy. Nagle Radomka zdobyła pięć punktów z rzędu. Nie udało jej się jednak odrobić strat i przegrała do 21.
Druga odsłona zaczęła się dla niej zdecydowanie lepiej. Szybko wyszła na prowadzenie 9:4 i konsekwentnie utrzymywała zaliczkę. Było 17:10, kiedy zespół z Mogilna rzucił się do ataku i zrobiło się 21:20. Końcówka należała do siatkarek Marcina Ogonowskiego, które pokazały wielki charakter i wygrały 32:30.
Trzecia odsłona to była formalność. Od samego początku widać było znaczącą przewagę drużyny z Mogilna. Rywalki nie miały pomysłu, jak się przeciwstawić. Na koniec Sokół znakomicie spuentował to spotkanie udanym blokiem i pewnie pokonał drużynę z Radomia.
Najlepszą zawodniczką meczu została Sandra Świętoń, która zdobyła 17 punktów.
Oba zespoły walczą o dziewiąte miejsce w lidze. Rewanż odbędzie się 11 kwietnia w Mogilnie.