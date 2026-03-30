Pewny triumf siatkarek Sokoła! Rywalki nie miały żadnych szans

Początek meczu był wyrównany, do stanu 13:13 żadna z drużyn nie zbudowała sobie przewagi. Od tamtej pory coraz lepiej prezentowały się jednak zawodniczki zespołu z Mogilna. Z minuty na minutę miały coraz więcej punktów nad rywalkami.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie wzmocnienie Perugii! Gwiazdor sam się wygadał

Kiedy było 23:16, wydawało się, że nic więcej już się nie wydarzy. Nagle Radomka zdobyła pięć punktów z rzędu. Nie udało jej się jednak odrobić strat i przegrała do 21.

Druga odsłona zaczęła się dla niej zdecydowanie lepiej. Szybko wyszła na prowadzenie 9:4 i konsekwentnie utrzymywała zaliczkę. Było 17:10, kiedy zespół z Mogilna rzucił się do ataku i zrobiło się 21:20. Końcówka należała do siatkarek Marcina Ogonowskiego, które pokazały wielki charakter i wygrały 32:30.

Trzecia odsłona to była formalność. Od samego początku widać było znaczącą przewagę drużyny z Mogilna. Rywalki nie miały pomysłu, jak się przeciwstawić. Na koniec Sokół znakomicie spuentował to spotkanie udanym blokiem i pewnie pokonał drużynę z Radomia.

Najlepszą zawodniczką meczu została Sandra Świętoń, która zdobyła 17 punktów.

Było to pierwsze starcie fazy play-off. Oba zespoły walczą o dziewiąte miejsce w lidze. Rewanż odbędzie się 11 kwietnia w Mogilnie.

MOYA Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno 0:3 (21:25, 30:32, 19:25)

