Polacy gorsi od Kanadyjczyków na MŚ

Od 27 marca do 4 kwietnia w amerykańskim Ogden trwają mistrzostwa świata w curlingu, w których 13 drużyn rywalizuje systemem "każdy z każdym" o bezpośredni awans do półfinałów (dla dwóch najlepszych ekip) lub udział w ćwierćfinałach (miejsca 3-6). Ze względu na niedawne igrzyska olimpijskie wiele federacji przysłało na turniej rezerwowe składy, co otwiera przed reprezentacją Polski ogromną szansa na świetny wynik. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii uczestniczą w MŚ.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa świata w curlingu. Gdzie obejrzeć mecze Polaków? Transmisja TV i stream online

Spotkanie Polaków z Kanadyjczykami w początkowych fragmentach było wyrównane. W pierwszym endzie żadna z drużyn nie sięgnęła po punkty. W drugim natomiast dwa powędrowały na konto zawodników z Ameryki Północnej. Nasi reprezentanci zdołali odrobić straty i po czterech endach na tablicy widniał wynik 2:2.

Od tamtej pory inicjatywę na lodzie zdecydowanie przejęli Kanadyjczycy. Następne endy kończyły się ich triumfami, odpowiednio 2:0, 3:0 i 2:0. W tamtym momencie, po siedmiu rundach, mecz dobiegł końca. Polacy ulegli Kanadyjczykom 2:9.

Dla Biało-Czerwonych to czwarta porażka podczas czempionatu globu. Nasi rodacy mają w dorobku również jedną wiktorię - okazali się lepsi od Niemców. W tabeli Polacy plasują się na przedostatniej 12. lokacie.

Polska - Kanada 2:9 (0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:2, 0:3, 0:2)

Polska: Bartosz Łobaza, Marcin Ciemiński, Krzysztof Domin, Konrad Stych, Maksym Grzelka

Kanada: Ryan Harnden, E.J. Harnden, Colton Lott, Matt Dunstone, Geoff Walker

jc, Polsat Sport