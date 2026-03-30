Polsat SiatCast - 31.03. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Gdzie oglądać program Polsat SiatCast? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat SiatCast na tle grafiki przedstawiającej siatkarza w akcji podczas meczu.
fot. Polsat Sport
Zbliża się kolejny odcinek Polsat SiatCast

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

 

Tym razem prowadzący program Marek Magiera i Jakub Bednaruk porozmawiają na temat nadchodzących ćwierćfinałów Ligi Mistrzów.

 

Przede wszystkim skupią się na tych z udziałem polskich drużyn: Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów, Bogdanka Luk Lublin - PGE Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie - Lube Citanova.

 

Ponadto nie zabraknie podsumowania pierwszych ćwierćfinałowych meczów PlusLigi.

 

Warto przypomnieć, że ZAKSA Kędzierzyn-Koźle niespodziewanie pokonała Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka pewnie wygrała z PGE GiEK Skrą Bełchatów, natomiast Asseco Resovia Rzeszów rozbiła Indykpol AZS Olsztyn, a PGE Projekt Warszawa nie dał szans Jastrzębskiemu Węglowi.

 

Transmisja wtorkowego odcinka Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl. oraz na Polsat Box Go. Program będzie również dostępny na kanale Polsatu Sport na platformie YouTue. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELIGA MISTRZÓWPLUSLIGAPOLSAT SIATCASTPOLSAT SPORTSIATKÓWKA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 