Selekcjoner Szwecji ostrzega przed meczem z Polską. "Solidny zespół"

Piłka nożna

Angielski selekcjoner reprezentacji Szwecji Graham Potter podkreślił na konferencji prasowej, że w żadnym wypadku nie można jego piłkarzy określać mianem faworytów wtorkowego meczu z Polską o awans do mistrzostw świata.

Dwóch mężczyzn siedzi przy stole konferencyjnym przed ścianą z logotypami. Jeden z nich, młodszy, mówi do mikrofonu, drugi, starszy, patrzy w bok.
fot. PAP

Potter dodał, że w Sztokholmie czeka jego ekipę bardzo trudne zadanie, m.in. ze względu na stawkę spotkania i ambicje obu zespołów.

 

- Polska zdobyła wiele punktów w eliminacjach i jest to, w naszych oczach, solidny zespół z wieloma indywidualnościami. Musimy mieć zatem duży respekt wobec tej drużyny, która jest naprawdę silnym rywalem - powiedział.

 

Szkoleniowiec - nawiązując do czwartkowego półfinału baraży, wygranego 3:1 z Ukrainą, wskazał, że ekipa „Trzech Koron” zrobiła w nim „dobrą robotę”, ale teraz to już jest nieistotne, ponieważ we wtorek czeka nowe, całkiem inne wyzwanie.

 

- Inny będzie przeciwnik, inny stadion, a stawką gra na mundialu - dodał.

 

Ocenił że najlepszym zawodnikiem Polski jest bez wątpienia Robert Lewandowski.

 

- Zawsze jest ciężko grać przeciw piłkarzom prezentującym tak wysoki poziom, a on na nim utrzymuje się już bardzo długo - zauważył Potter.

 

- Mamy jednak już plan, jak go pilnować i powstrzymać - dodał obecny na konferencji kapitan drużyny Victor Lindelof.

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

