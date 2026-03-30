Selekcjoner Szwecji ostrzega przed meczem z Polską. "Solidny zespół"
Angielski selekcjoner reprezentacji Szwecji Graham Potter podkreślił na konferencji prasowej, że w żadnym wypadku nie można jego piłkarzy określać mianem faworytów wtorkowego meczu z Polską o awans do mistrzostw świata.
Potter dodał, że w Sztokholmie czeka jego ekipę bardzo trudne zadanie, m.in. ze względu na stawkę spotkania i ambicje obu zespołów.
- Polska zdobyła wiele punktów w eliminacjach i jest to, w naszych oczach, solidny zespół z wieloma indywidualnościami. Musimy mieć zatem duży respekt wobec tej drużyny, która jest naprawdę silnym rywalem - powiedział.
Szkoleniowiec - nawiązując do czwartkowego półfinału baraży, wygranego 3:1 z Ukrainą, wskazał, że ekipa „Trzech Koron” zrobiła w nim „dobrą robotę”, ale teraz to już jest nieistotne, ponieważ we wtorek czeka nowe, całkiem inne wyzwanie.
- Inny będzie przeciwnik, inny stadion, a stawką gra na mundialu - dodał.
Ocenił że najlepszym zawodnikiem Polski jest bez wątpienia Robert Lewandowski.
- Zawsze jest ciężko grać przeciw piłkarzom prezentującym tak wysoki poziom, a on na nim utrzymuje się już bardzo długo - zauważył Potter.
- Mamy jednak już plan, jak go pilnować i powstrzymać - dodał obecny na konferencji kapitan drużyny Victor Lindelof.
