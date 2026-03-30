Selekcjoner Szwecji ostrzega przed meczem z Polską. "Solidny zespół"

Potter dodał, że w Sztokholmie czeka jego ekipę bardzo trudne zadanie, m.in. ze względu na stawkę spotkania i ambicje obu zespołów.

- Polska zdobyła wiele punktów w eliminacjach i jest to, w naszych oczach, solidny zespół z wieloma indywidualnościami. Musimy mieć zatem duży respekt wobec tej drużyny, która jest naprawdę silnym rywalem - powiedział.

Szkoleniowiec - nawiązując do czwartkowego półfinału baraży, wygranego 3:1 z Ukrainą, wskazał, że ekipa „Trzech Koron” zrobiła w nim „dobrą robotę”, ale teraz to już jest nieistotne, ponieważ we wtorek czeka nowe, całkiem inne wyzwanie.

- Inny będzie przeciwnik, inny stadion, a stawką gra na mundialu - dodał.

Ocenił że najlepszym zawodnikiem Polski jest bez wątpienia Robert Lewandowski.

- Zawsze jest ciężko grać przeciw piłkarzom prezentującym tak wysoki poziom, a on na nim utrzymuje się już bardzo długo - zauważył Potter.

- Mamy jednak już plan, jak go pilnować i powstrzymać - dodał obecny na konferencji kapitan drużyny Victor Lindelof.

Transmisja specjalnego odcinka programu Polsat Futbol Cast po meczu Szwecja - Polska w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek zaraz po zakończeniu wtorkowego spotkania.

PAP