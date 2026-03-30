Sensacyjnie opuścił PlusLigę w trakcie sezonu. Właśnie podpisał kontrakt z nowym klubem

Tommi Tiilikainen, który kilka miesięcy temu opuścił PGE Projekt Warszawa, wrócił do Korei Południowej. Fin został nowym szkoleniowcem klubu Samsung Bluefangs.

Przypomnijmy - w styczniu tego roku Projekt ogłosił, że Fin zdecydował się opuścić klub PlusLigi.

 

- Zdecydowałem, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie zakończenie współpracy. Wierzę, że drużyna potrzebuje teraz nowego impulsu, by zrealizować założone na ten sezon cele. Życzę Wam wszystkiego dobrego! - powiedział trener, cytowany przez klubową stronę.

 

- Dla mnie to taki marzyciel z bardzo fajną wizją siatkówki, inną niż nasza w polskiej lidze, który zderzył się z realiami i nie potrafił zaakceptować tego, że musi tę wizję dostosować. Na tyle, na ile doszły do mnie sygnały, to on bardzo mocno się trzymał swojej wizji i to mogło go zgubić - ocenił wówczas w programie Polsat SiatCast asystent trenera reprezentacji Polski, Marcin Nowakowski. 

 

Jak się okazało, 39-letni szkoleniowiec właśnie wraca do pracy. W poniedziałek został ogłoszony jako szkoleniowiec koreańskiego klubu Samsung Bluefangs.

 

To dla niego powrót do tej ligi - przed pracą w Polsce przez cztery lata prowadził ekipę Incheon Korean Air Jumbos. Wcześniej przez podobny czas trenował klub Wolf Dogs Nagoya z Japonii.

Przed siatkarzami Projektu rewanżowe spotkanie w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W tej fazie europejskich rozgrywek stołeczny klub rywalizuje z... Bogdanką LUK Lublin. Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa w środę od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

