Sinner zrobił coś historycznego. Alcaraz nie pozostał obojętny

W Indian Wells Sinner prezentował stabilny poziom gry, ograniczając liczbę błędów prawie do zera. W Miami historia się powtórzyła. Ostatecznie Włoch wygrał oba turnieje bez straty seta. Dokonał tego jako pierwszy w historii.

Na wynik Włocha zareagował Alcaraz, który publicznie pogratulował mu na Instagramie.

- Gratulacje dla Sinnera i jego ekipy za wygranie Sunshine Double - napisał Hiszpan.

Rywalizacja Sinnera z Alcarazem jest niezwykle pasjonująca praktycznie od samego początku. Bilans bezpośrednich spotkań przemawia za Hiszpanem (10-6). Ostatnie wyniki Włocha pokazują jednak, że on też jest w świetnej dyspozycji.

