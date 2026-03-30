Sinner zrobił coś historycznego. Alcaraz nie pozostał obojętny
Wielki sukces Jannika Sinnera odbił się szerokim echem w tenisowym świecie. Włoch wygrał turnieje ATP w Indian Wells oraz Miami, kompletując tzw. "Sunshine Double". Zauważył to również lider światowego rankingu Carlos Alcaraz, który pogratulował Włochowi.
W Indian Wells Sinner prezentował stabilny poziom gry, ograniczając liczbę błędów prawie do zera. W Miami historia się powtórzyła. Ostatecznie Włoch wygrał oba turnieje bez straty seta. Dokonał tego jako pierwszy w historii.
Na wynik Włocha zareagował Alcaraz, który publicznie pogratulował mu na Instagramie.
- Gratulacje dla Sinnera i jego ekipy za wygranie Sunshine Double - napisał Hiszpan.
Rywalizacja Sinnera z Alcarazem jest niezwykle pasjonująca praktycznie od samego początku. Bilans bezpośrednich spotkań przemawia za Hiszpanem (10-6). Ostatnie wyniki Włocha pokazują jednak, że on też jest w świetnej dyspozycji.