Solidna dawka Kawy w Bogocie! 6:1, 6:0!

Katarzyna Kawa sezon na mączce rozpoczęła turniejem WTA 250 w Bogocie. 132. w rankingu Polka w pierwszej rundzie kolumbijskich zmagań mierzyła się ze 171. rakietą świata - Francuzką Carole Monnet.

W spotkanie znakomicie weszła Kawa. Nasza rodaczka błyskawicznie wypracowała sobie prowadzenie 5:0, dwukrotnie przełamując przeciwniczkę. Ostatecznie Monnet w premierowym secie stać było tylko na honorowego gema.

Kawa nie spuściła z tonu w drugiej partii. Już na starcie zyskała breaka, a chwilę później - drugiego, odskakując na 4:0. Tym razem Monnet nie zapisała na swoje konto ani jednego gema. Nasza reprezentantka zwyciężyła do zera, zamykając mecz i meldując się w drugiej razie zawodów w Bogocie.

Katarzyna Kawa - Carole Monnet 6:1, 6:0

