Szwecja - Polska. Jaki skład na finał baraży MŚ? Szykuje się zmiana!

Legenda polskiej piłki, Zbigniew Boniek zaznacza: „Jan Urban ma pomysł. I to widać. Obdarzył określonych piłkarzy zaufaniem i stąd wydaje mi się, że będzie tylko jedna zmiana w składzie, jeśli chodzi o zestawienie, jakie mieliśmy przeciwko Albanii, a jakie zagra ze Szwecją - to będzie Nicola Zalewski jako jedna z dwóch dziesiątek, a nie Filip Rózga”. „Zibi” dodaje: „Zalewski jest głodny gry!”.

80-krotny reprezentant Polski nie przewiduje zmiany w środku pola. „Podoba mi się, że Janek gra parą Szymański - Zieliński. I rozumiem ten

wybór. Trener Urban chce w pomocy zawodników, którzy grają piłką. Zieliński to mój ulubiony piłkarz od lat. Teraz też ma swój czas w klubie. Miał taki czas, gdy Napoli zdobywało scudetto ze Spallettim. Teraz trener Interu, Chivu obdarzył Piotra zaufaniem, co zaowocowało, że nasz rodak jest jedną z najlepszych ósemek czy dziesiątek w Europie”.

Boniek chwali także Szymańskiego: „Lubię piłkarzy, którzy kreują”. W dodatku Szymański bardzo odpowiedzialnie grał przeciwko Albanii. Stoczył najwięcej pojedynków w defensywie - aż 14, z czego 10 wygrał!

Trener analityk, Marek Marciniak przedstawił jednak analizę na „Prawdzie Futbolu”, w której pokazał kilka sytuacji z Albanią, gdy rywal jednym podaniem mijał naszą parę środkowych pomocników, Szymański-Zieliński. Marek wnioskuje: „Przydałby się piłkarz - jak to mówię - klasyczna szóstka. Taki Bartosz Slisz”. Czy to oznacza, że nie ma miejsca dla Oskara Pietuszewskiego, skoro Szymański wędruje wyżej, jako jedna z dwóch dziesiątek obok Jakuba Kamińskiego? Marciniak zaprzecza: „Zmieniłbym ustawienie. I byłoby miejsce i dla Szymańskiego, i dla Pietuszewskiego - na lewym skrzydle”. Marek proponuję ustawienie 1-4-2-3-1.

Osobiście nie wierzę, że zdecyduje się na to trener Urban. Jestem za balansem w drużynie, stąd też wydaje mi się, że zagra Slisz lub Jakub Moder w środku pola - obok Zielińskiego. A Szymański i Pietuszewski to dwie „dziesiątki”. Zalewski w moim przekonaniu zajmie miejsce na lewym wahadle. Czyli wypada ze składu Kamiński? Ależ skąd! Niezwykle wszechstronny Kuba przejmuje pozycję Matty’ego Casha - najsłabszego w czwartkowy wieczór na Narodowym - na prawym wahadle. Mało prawdopodobne, ale drużyna, która wybiegłaby na Rasundzie, byłaby niezwykle ofensywnie ustawiona, z zarazem miała odpowiedni balans.

Szwecja - Polska. Jaki skład Biało-Czerwonych?

Skład, który typuje Zbigniew Boniek: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś - Kamiński, Zalewski - Lewandowski.

Skład, który podpowiada Marek Marciniak: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior, Skóraś - Slisz, Zieliński - Kamiński, Szymański, Pietuszewski - Lewandowski.

Skład, który typuje autor tekstu: Grabara - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Slisz (Moder), Zieliński, Zalewski - Szymański, Pietuszewski - Lewandowski.