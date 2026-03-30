Wiceliderki rundy zasadniczej Tauron Ligi, siatkarki PGE Budowlanych Łódź, mierzą się w ćwierćfinałowej serii z LOTTO Chemikiem Police. W pierwszym starciu obu ekip podopieczne trenera Macieja Biernata wygrały 3:2.

Dwa pierwsze sety niespodziewanie padły łupem Policzanek, jednak faworytki zdołały odwrócić losy meczu i doprowadziły do tie-breaka, w którym pewnie zwyciężyły. Rywalizacja na tym etapie zmagań toczy się do dwóch wygranych spotkań.

Dla Chemika była to już trzecia porażka z rzędu. Zespół, który awansuje do półfinału, zmierzy się z lepszą drużyną z zestawienia UNI Opole - ITA TOOLS Stal Mielec (w tej serii na ten moment mamy remis 1:1).

Relacja live i wynik na żywo meczu LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport