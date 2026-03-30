Podczas gdy czołowa ósemka fazy zasadniczej Tauron Ligi walczy o mistrzostwo w play-offach, zespołom MOYA Radomki Radom oraz Sokoła & Hagric Mogilno pozostała rywalizacja o dziewiąte miejsce w bieżących rozgrywkach.

Podopieczne trenera Piotra Filipowicza zakończyły rundę zasadniczą na dziewiątej lokacie. W ostatnich siedmiu ligowych spotkaniach triumfowały zaledwie dwukrotnie. Radomianki straciły szansę na awans do fazy play-off na ostatniej prostej. Do ósmego w tabeli Metalkas Pałacu Bydgoszcz zabrakło im zaledwie trzech punktów, a do siódmego LOTTO Chemika Police raptem czterech "oczek".

Ekipa z Mogilna obroniła dziesiątą pozycję dzięki dwóm niezwykle cennym zwycięstwom na finiszu zmagań. Sokół najpierw sprawił ogromną sensację i pokonał 3:2 faworyzowany BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, a następnie rozprawił się z ekipą #VolleyWrocław 3:1.

Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport