Gigant rozstał się z N'Gapethem! Znamy nowy klub siatkarza

Fenerbahce Stambuł potwierdziło w poniedziałek, że kontrakt z N'Gapethem został rozwiązany za porozumieniem stron. Tym samym zawodnik nie dogra trwającego sezonu i opuszcza drużynę, do której dołączył w grudniu 2024 roku.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że N'Gapeth podpisał dwuletni kontrakt z Tours VB.

"Siatkarz ma jasny cel: kontynuować błyszczenie na najwyższym poziomie, mając na celowniku igrzyska olimpijskie w 2028 roku. Tours VB otworzy nowy rozdział, który zapowiada się spektakularnie" - można było przeczytać w lutowym komunikacie.

Niegdyś uważany za jednego z najlepszych na świecie siatkarz, lada moment powróci zatem do zespołu po 15 latach. Reprezentował jego barwy w latach 2008-2011. Rzekomo dwuletni pobyt w Tours VB ma być ostatnim przystankiem w bogatej karierze 35-latka.

Przyjmujący może się pochwalić ogromnymi osiągnięciami. Z drużyną narodową dwukrotnie wywalczył złoto igrzysk olimpijskich, wygrał mistrzostwo Europy w 2015 roku oraz Ligę Światową (2015, 2017) i Ligę Narodów (2022, 2024).