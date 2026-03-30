To koniec! Mistrz zdecydował ws. przyszłości

"Na 99,9 proc. zakończyłem swoją karierę sportową. To nie jest decyzja podjęta pod wpływem emocji. Dojrzewała we mnie od dłuższego czasu, po wielu przemyśleniach i doświadczeniach - zarówno tych dobrych, jak i złych" - napisał.

"Sport od dziecka był moją tarczą na wszystko, co trudne. Dzięki niemu stałem się człowiekiem, którym jestem dzisiaj. Poznałem setki wspaniałych ludzi i odwiedziłem mnóstwo niesamowitych miejsc. Jestem za to wszystko ogromnie wdzięczny - przede wszystkim sobie, ale też wszystkim dobrym ludziom, których spotkałem po drodze" - wyjaśnił na Instagramie.

Łazarz przyznał, że jest szczęśliwym człowiekiem z ogromnym bagażem doświadczeń. I choć przeszedł na sportową emeryturę, jest jeden rywal, który mógłby go skłonić do powrotu.

"Te 99,9 proc. zostawiam, bo zawsze gdzieś z tyłu głowy jest ten 0,1 proc. - choćby dla walki z Błachowiczem, do której pewnie i tak nigdy nie dojdzie. Nie jestem już tym samym, zranionym chłopakiem, który stawia wszystko na jedną kartę. Dziś mam w sobie dużo więcej" - oznajmił.

Na koniec 43-latek wystosował kilka zdań do kibiców.

"Dziękuję fanom, przyjaciołom i wszystkim, którzy mnie wspierali. Po ponad 10 latach zwalniam miejsce w TOP 10 PL - nie chcę blokować drogi młodym talentom. Dziękuję i do zobaczenia na walkach moich zawodników" - podsumował.

Marcin Łazarz stoczył w profesjonalnej karierze łącznie 28 pojedynków, z których wygrał siedemnaście. Po raz ostatni pojawił się w klatce w listopadzie, kiedy przegrał z Szymonem Kołeckim przez techniczny nokaut. Tym samym medalista olimpijski zrewanżował się Łazarzowi za lipcową porażkę.