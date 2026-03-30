Tyle Kacper Tomasiak zarobił w Pucharze Świata. Kwota robi wrażenie

Tak jak przed laty objawił się talent Kamila Stocha w momencie, gdy karierę kończył Adam Małysz, tak teraz doszło do podobnej historii z kończącym karierę Stochem i wkraczającym w poważny świat skoków Tomasiakiem. Nastolatek pokazał swój olbrzymi potencjał na zimowych igrzyskach olimpijskich, na których zdobył aż trzy medale - brąz i srebro indywidualnie na skoczni dużej oraz normalnej oraz srebro z Pawłem Wąskiem w duetach.

19-latek był również liderem naszej kadry w tegorocznym sezonie Pucharu Świata. Uzbierał w sumie 391 punktów, co dało mu 23. miejsce w klasyfikacji generalnej. Pięciokrotnie meldował się w czołowej dziesiątce poszczególnych konkursów, a jego najlepsze występy przypadły na zmagania w Wiśle i Engelbergu, gdzie zajmował piąte miejsce. Jak na debiutanta to znakomity wynik, tym bardziej, że nie wystąpił we wszystkich konkursach. Zabrakło go m.in. podczas weekendu w Planicy ze względu na upadek w norweskim Vikersund.

ZOBACZ TAKŻE: Eksperci porównali Stocha do Małysza! Jeden wniosek

Bardzo dobra postawa Tomasiaka w PŚ przełożyła się na jego apanaże. Wiemy już, że za same występy w cyklu wzbogacił się o ponad ćwierć miliona złotych! Młody skoczek zarobił dokładnie 62 tys. 300 euro, czyli ponad 260 tysięcy złotych. To i tak nic w porównaniu z tym, ile nastolatek urodzony w Bielsku-Białej zainkasował za trzy medale igrzysk. Mowa bowiem o kwocie 1,6 miliona złotych!

Przypomnijmy, że przed tym sezonem FIS zwiększyło stawki za poszczególne miejsca w Pucharze Świata. I tak oto za triumf w pojedynczym konkursie skoczek otrzymuje 15 tysięcy euro. Drugie miejsce jest premiowane kwotą 11,5 tysiąca euro, natomiast najniższy stopień podium to dziewięć tysięcy euro. Czwarta pozycja oznacza otrzymanie siedmiu, a piąta lokata sześciu tysięcy euro. Za każde niższe miejsce gaża spada średnio o kilkaset euro. Ostatnie punktowane miejsce w konkursie - 30., jest nagradzane 500 euro.

