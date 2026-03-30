Wielkie wzmocnienie Perugii! Gwiazdor sam się wygadał

Hitowy transfer wewnątrz ligi włoskiej stał się faktem. W programie "After Hours, la SuperLega di notte" do sprawy odniósł się sam zainteresowany - Ferre Reggers. Belg potwierdził swoje przenosiny z Allianz Milano do Sir Susa Scai Perugia.

- Nie mogę się doczekać tego wyzwania. Zawsze marzyłem o grze w tak silnej drużynie. Dla mnie to najsilniejszy zespół na świecie. Bardzo się cieszę z tej szansy, z tego marzenia, które teraz się spełnia. Dam z siebie wszystko, aby zrobić kolejny krok naprzód i dać to, co najlepsze tej ekipie - powiedział atakujący.

Reggers to jeden z najlepiej zapowiadających się zawodników młodego pokolenia. Już sam transfer do Perugii w wieku 22 lat, określany mianem hitowego, mówi wiele w tym temacie.

jc, Polsat Sport