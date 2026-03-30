Wielkie wzmocnienie Perugii! Gwiazdor sam się wygadał

Ferre Reggers potwierdził swój transfer do Sir Susa Scai Perugia. Dotychczas 22-letni belgijski atakujący występował w Allianz Milano. - Zawsze marzyłem o grze w tak silnej drużynie - wyznał w programie "After Hours, la SuperLega di notte"

Hitowy transfer wewnątrz ligi włoskiej stał się faktem. W programie "After Hours, la SuperLega di notte" do sprawy odniósł się sam zainteresowany - Ferre Reggers. Belg potwierdził swoje przenosiny z Allianz Milano do Sir Susa Scai Perugia.

 

ZOBACZ TAKŻE: Marcin Janusz zabrał głos po zakończeniu kariery! Oto, co przekazał kibicom

 

- Nie mogę się doczekać tego wyzwania. Zawsze marzyłem o grze w tak silnej drużynie. Dla mnie to najsilniejszy zespół na świecie. Bardzo się cieszę z tej szansy, z tego marzenia, które teraz się spełnia. Dam z siebie wszystko, aby zrobić kolejny krok naprzód i dać to, co najlepsze tej ekipie - powiedział atakujący.

 

Reggers to jeden z najlepiej zapowiadających się zawodników młodego pokolenia. Już sam transfer do Perugii w wieku 22 lat, określany mianem hitowego, mówi wiele w tym temacie.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Janusz zakończył reprezentacyjną karierę
Zobacz także

