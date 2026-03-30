Wielkie zainteresowanie "polskim" meczem Ligi Mistrzów. Bilety wyprzedane!

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe, które odbyło się na Torwarze, zakończyło się wygraną PGE Projektu 3:1. To stawia ekipę ze stolicy w dobrej sytuacji przed rewanżem.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów: Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

Siatkarze z Lublina nie zamierzają jednak oddać tego spotkania bez walki. Jeśli wygrają 3:0 lub 3:1, to o losach awansu zdecyduje "złoty set" grany do 15 punktów.

Obie drużyny udanie rozpoczęły za to zmagania w fazie play off PlusLigi. Siatkarze Bogdanka LUK Lublin ograli w trzech setach PGE GiEK Skrę Bełchatów, a gracze PGE Projektu Warszawa pokonali JSW Jastrzębski Węgiel (również 3:0).

Pewne jest, że w środę atmosfera będzie bardzo gorąca. Gospodarze rewanżowego spotkania ogłosili, że wszystkie bilety zostały wyprzedane.

PS. Wszystkie bilety na mecz z @projektwarszawa zostały wyprzedane. pic.twitter.com/QgRbVWL2he — BOGDANKA LUK Lublin (@LukLublin) March 30, 2026

Transmisja TV i stream online meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa w środę 1 kwietnia od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

