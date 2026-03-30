Wielkie zwycięstwo PGE Budowlanych Łódź! Znamy kolejnego półfinalistę Tauron Ligi

Premierowa odsłona od początku była wyrównana. Przy stanie 6:6 gospodynie zdobyły jednak cztery punkty z rzędu i odskoczyły rywalkom. Przez długi czas kontrolowały wynik, aż w końcu zaczęły popełniać błędy.

Kiedy było już 18:14, wydawało się, że nic nie powstrzyma Chemika. Nagle zawodniczki łódzkiego klubu zanotowały niesamowitą serię i po kilku minutach prowadziły 22:18. Do końca nie wypuściły już przewagi i wygrały 25:21.

Drugi set wyglądał już zupełnie inaczej. Chemik bardzo szybko wyszedł na prowadzenie 5:0. Potem przewaga była mniejsza, natomiast wciąż stabilna. Przy stanie 10:8 gospodynie znów zaskoczyły rywalki, tym razem dobrze pracując blokiem. Zdobyły siedem punktów z rzędu i prowadziły już 15:8.

Końcówka również należała do Chemika, rywalki były bezradne. Druga odsłona zakończyła się wynikiem 25:17.

Do trzeciego seta zdecydowanie bardziej zmotywowany przystąpił zespół gości. Po wyrównanym początku szybko zbudował czteropunktową przewagę (11:7). Choć Chemik próbował odrabiać straty, rywalki nie popełniały zbyt dużo błędów. Mało tego, skuteczna w ataku były Alicja Grabka oraz Paulina Damske.

Dla Budowlanych dobrze punktowała za to Weronika Gierszewska. Jak się okazało, przewaga była zbyt duża i set zakończył się wynikiem 25:21.

Czwartą odsłonę znów świetnie rozpoczął Chemik, który wyszedł na prowadzenie 9:5. Tym razem w ataku znakomicie prezentowała się Natalia Mędrzyk, która kończyła atak za atakiem.

Mimo to zespół z Łodzi nie zamierzał się poddawać i konsekwentnie odrabiał straty. Doprowadził nawet do wyniku 13:14, kiedy wówczas Chemik znów zaczął seryjnie punktować. Po chwili było 19:14, a potem 21:15. W końcówce, choć Budowlane robiły, co mogły, udało się utrzymać przewagę i wygrać 25:23.

Decydujący set to był pokaz siły drużyny z Łodzi. Błyskawicznie wyszła na prowadzenie 5:1 i nie pozwoliła na zbliżenie się rywalkom. Po przerwie technicznej Chemik miał przebłysk, natomiast to nie wystarczyło. Ostatecznie Budowlane wygrały w tie-breaku ... i przypieczętowały awans do półfinału play-offów.

Zawodniczką meczu została wybrana Maja Storck.

Lotto Chemik Police - PGE Budowlani Łódź 2:3 (21:25, 25:17, 21:25, 25:23, 7:15)