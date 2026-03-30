WTA Finals już nie w Arabii Saudyjskiej? Są nowe informacje

W ostatnich latach między gospodarzami turnieju WTA Finals miejsce miała duża rotacja. W 2021 impreza odbywała się w Guadalajarze, w 2022 - w Forth Worth, w 2023 - w Cancun, natomiast od 2024 najlepsze tenisistki świata rywalizowały w Rijadzie.

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące wieści! Magda Linette wycofała się z najbliższego turnieju

Nie każdy wybór władz organizacji spotykał się z aprobatą kibiców, w szczególności mowa o rozgrywaniu zawodów w Arabii Saudyjskiej.

Teraz wydaje się, że Rijad przestanie być gospodarzem WTA Finals. Takie wieści przekazały portale "Bounces" i "SportBusiness Journal".

Padła również informacja o nowym gospodarzu turnieju. Mówi się, że ma być nim amerykańskie Charlotte.

Obrończynią tytułu w WTA Finals jest Jelena Rybakina. Kazaszka pokonała w finale Arynę Sabalenkę. W 2023 z kolei po zwycięstwo sięgnęła Iga Świątek.

jc, Polsat Sport