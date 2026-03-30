WTA Finals już nie w Arabii Saudyjskiej? Są nowe informacje

Tenis

WTA Finals ma opuścić Arabię Saudyjską. Takie wieści przekazały portale "Bounces i SportBusiness Journal". Padła również informacja o nowym gospodarzu turnieju.

Elena Rybakina trzyma puchar na korcie tenisowym, w tle podświetlane trybuny.
fot. PAP
Jelena Rybakina z pucharem za triumf w WTA Finals

W ostatnich latach między gospodarzami turnieju WTA Finals miejsce miała duża rotacja. W 2021 impreza odbywała się w Guadalajarze, w 2022 - w Forth Worth, w 2023 - w Cancun, natomiast od 2024 najlepsze tenisistki świata rywalizowały w Rijadzie.

 

Nie każdy wybór władz organizacji spotykał się z aprobatą kibiców, w szczególności mowa o rozgrywaniu zawodów w Arabii Saudyjskiej.

 

Teraz wydaje się, że Rijad przestanie być gospodarzem WTA Finals. Takie wieści przekazały portale "Bounces" i "SportBusiness Journal".

 

Padła również informacja o nowym gospodarzu turnieju. Mówi się, że ma być nim amerykańskie Charlotte.

 

Obrończynią tytułu w WTA Finals jest Jelena Rybakina. Kazaszka pokonała w finale Arynę Sabalenkę. W 2023 z kolei po zwycięstwo sięgnęła Iga Świątek.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARABIA SAUDYJSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA FINALSWTA TOUR
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 