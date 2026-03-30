WTA w Bogocie: Piter/Kempen - Kobori/Plipuech. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Piter/Magali Kempen - Momoko Kobori/Peangtarn Plipuech to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Bogocie. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Magali Kempen - Momoko Kobori/Peangtarn Plipuech na Polsatsport.pl.

Katarzyna Piter przystępuje do kolejnego turnieju głównego cyklu. Polka rywalizuje w imprezie rangi WTA 250 w Bogocie, a jej partnerką jest Belgijka Magali Kempen.

 

Obie panie ostatnim razem występowały po jednej stronie siatki we wrześniu ubiegłego roku, docierając do półfinału zmagań w Guadalajarze.

 

W Kolumbii Piter i Kempen zostały rozstawione z numerem 4. W pierwszej fazie ich przeciwniczkami są Japonka Momoko Kobori i Tajka Peangtarn Plipuech.

 

Dla obu par to pierwsza bezpośrednia potyczka.

 

jc, Polsat Sport
