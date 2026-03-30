WTA w Charleston: Fręch/Bondar - Fernandez/Mladenovic. Relacja live i wynik na żywo

Po turniejach z cyklu "Sunshine Double" Magdalena Fręch pozostała w Stanach Zjednoczonych. Polka sezon na mączce rozpoczyna imprezą rangi WTA 500 w Charleston. W singlu została rozstawiona z 11. i w pierwszej rundzie ma wolny los.

Najpierw jednak Fręch zainauguruje zmagania w grze podwójnej. Jej partnerką jest Anna Bondar. Polsko-węgierski duet w premierowej fazie mierzy się z Kanadyjką Leylah Fernandez i Francuzką Kristiną Mladenovic.



Druga z nich to utytułowana deblistka. Na swoim koncie ma sześć tytułów wielkoszlemowych. Zwyciężyła dwa razy Australian Open i czterokrotnie była najlepsza na Roland Garros.

