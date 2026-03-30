Linette - Kessler. Mecz odwołany. Dlaczego nie ma meczu Linette - Kessler w Charleston?

Zawodniczka z Poznania miała przystąpić do kolejnego turnieju w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że podczas zmagań w Miami sprawiła ogromną sensację i wyeliminowała w drugiej rundzie Igę Świątek (1:6, 7:5, 6:3). W kolejnym spotkaniu nasza reprezentantka musiała jednak uznać wyższość Alexandry Eali, z którą przegrała 3:6, 6:7 (2).

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy drabinkę prestiżowego turnieju. Będzie polski pojedynek?

Jej najbliższą przeciwniczką miała być obecnie 51. zawodniczka rankingu WTA. Co ciekawe, reprezentantka gospodarzy sąsiaduje z Polką w najnowszym zestawieniu WTA (Linette plasuje się na 50. pozycji).

Jak się jednak okazało, do starcia Linette - Kessler nie dojdzie. Polka wycofała się bowiem z turnieju z powodu choroby wirusowej.

