Zmiany w PP piłkarzy ręcznych. W kwietniu ostatni turniej na starych zasadach
Od następnego roku triumfatora Pucharu Polski piłkarzy ręcznych nie wyłoni, jak dotychczas, Final Four, lecz jedno spotkanie finałowe. Przez trzy lata gospodarzem tego wydarzenia będzie Gdańsk i Ergo Arena. W kwietniu ostatni turniej na starych zasadach rozegrany zostanie w Kaliszu.
Od 2027 roku, przez trzy lata, finałowe mecze Pucharu Polski piłkarzy ręcznych odbywać się będą w Ergo Arenie w Gdańsku. Rozegrane zostanie jedno decydujące spotkanie, które zastąpi dotychczasowy turniej w formacie Final Four.
Nowa formuła rozgrywek ma na celu nadanie finałowi unikatowego charakteru, nie tylko jako sportowej rywalizacji o prestiżowe trofeum, ale także jako całodniowego wydarzenia dla kibiców. W programie znajdą się m.in. rozgrywki dla dzieci i młodzieży, liczne atrakcje towarzyszące, konkursy oraz aktywacje sponsorskie, angażujące całe rodziny.
W poniedziałek na konferencji prasowej prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal podkreślił, że Gdańsk jest znakomitym gospodarzem wydarzeń piłki ręcznej na najwyższym poziomie.
- Podczas niedawnych meczów męskiej reprezentacji ze Słowacją i Portugalią mogliśmy liczyć w Ergo Arenie na pełne trybuny i fantastyczną atmosferę, która poniosła naszą drużynę i pokazała ogromny potencjał tego miasta. Nie bez znaczenia jest także fakt, że Gdańsk to miejsce historycznie bardzo zasłużone dla polskiej piłki ręcznej i ważny punkt na mapie naszej dyscypliny – powiedział Szmal.
Podczas spotkania ogłoszono datę pierwszego finału w nowym kształcie – odbędzie się w sobotę 24 kwietnia 2027 roku. Gdańsk będzie gospodarzem meczów finałowych również w dwóch kolejnych latach.
Najbliższy i ostatni turniej Final Four Pucharu Polski zaplanowano na 18-19 kwietnia i tak jak w ostatnich latach odbędzie się on w Kaliszu. W półfinałach Orlen Wisła Płock zmierzy się z broniącą trofeum Industrią Kielce, a Netland MKS Kalisz zagra z PGE Wybrzeżem Gdańsk.