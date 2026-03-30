Zmiany w PP piłkarzy ręcznych. W kwietniu ostatni turniej na starych zasadach

Od 2027 roku, przez trzy lata, finałowe mecze Pucharu Polski piłkarzy ręcznych odbywać się będą w Ergo Arenie w Gdańsku. Rozegrane zostanie jedno decydujące spotkanie, które zastąpi dotychczasowy turniej w formacie Final Four.

Nowa formuła rozgrywek ma na celu nadanie finałowi unikatowego charakteru, nie tylko jako sportowej rywalizacji o prestiżowe trofeum, ale także jako całodniowego wydarzenia dla kibiców. W programie znajdą się m.in. rozgrywki dla dzieci i młodzieży, liczne atrakcje towarzyszące, konkursy oraz aktywacje sponsorskie, angażujące całe rodziny.

W poniedziałek na konferencji prasowej prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal podkreślił, że Gdańsk jest znakomitym gospodarzem wydarzeń piłki ręcznej na najwyższym poziomie.

- Podczas niedawnych meczów męskiej reprezentacji ze Słowacją i Portugalią mogliśmy liczyć w Ergo Arenie na pełne trybuny i fantastyczną atmosferę, która poniosła naszą drużynę i pokazała ogromny potencjał tego miasta. Nie bez znaczenia jest także fakt, że Gdańsk to miejsce historycznie bardzo zasłużone dla polskiej piłki ręcznej i ważny punkt na mapie naszej dyscypliny – powiedział Szmal.

Podczas spotkania ogłoszono datę pierwszego finału w nowym kształcie – odbędzie się w sobotę 24 kwietnia 2027 roku. Gdańsk będzie gospodarzem meczów finałowych również w dwóch kolejnych latach.

Najbliższy i ostatni turniej Final Four Pucharu Polski zaplanowano na 18-19 kwietnia i tak jak w ostatnich latach odbędzie się on w Kaliszu. W półfinałach Orlen Wisła Płock zmierzy się z broniącą trofeum Industrią Kielce, a Netland MKS Kalisz zagra z PGE Wybrzeżem Gdańsk.